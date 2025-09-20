VREMEA 20 SEPTEMBRIE. TEMPERATURI RIDICATE ÎN TOATĂ ȚARA

Astăzi, vremea va fi predominant frumoasă, iar procesul de încălzire va continua, astfel că în special valorile termice diurne se vor situa peste mediile multianuale specifice datei. Cerul va fi mai mult senin, trecător cu înnorări ziua în estul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 24 și 30 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, spre 4 grade. Se va semnala ceață, pe arii restrânse în Transilvania și izolat în rest.

În București, vremea va fi frumoasă, iar procesul de încălzire va continua, astfel că valorile termice diurne se vor situa peste mediile multianuale specifice datei. Cerul va fi variabil, mai mult senin seara și noaptea și vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28…29 de grade, iar cea minimă va fi de 11…14 grade.

