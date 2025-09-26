ZBORURILE TAROM CĂTRE ATENA, ANULATE PE 1 OCTOMBRIE DIN CAUZA UNEI GREVE

TAROM a anunțat că zborurile spre și dinspre Atena, programate pe 1 octombrie, au fost anulate din cauza grevei controlorilor de trafic aerian din Grecia, potrivit Agerpres.

Compania a precizat că sunt vizate cursele RO 273 București – Atena și RO 274 Atena – București. Pentru a diminua impactul asupra pasagerilor, aceștia vor fi protejați pe zborurile din 2 octombrie: RO 273 București – Atena, cu plecare la ora locală 16:15, și RO 274 Atena – București, programat la ora locală 18:45.

TAROM, compania națională de transporturi aeriene a României, funcționează din 1954 sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Din 2010 este membră a alianței SkyTeam și deține o flotă de 15 aeronave, operând peste 50 de destinații proprii sau în parteneriat prin „code share”. Totodată, din 1993 este parte a Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA).

Sursa: Newsinn