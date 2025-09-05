ZELENSKI CERE CA ACTIVAREA GARANŢIILOR DE SECURITATE SĂ NU AȘTEPTE ÎNCHEIEREA RĂZBOIULUI CU RUSIA

Garanțiile de securitate acordate Ucrainei de Coaliția Voinței trebuie „să înceapă acum și nu doar când conflictul se va termina”, a precizat, vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un discurs online la un forum din Cernobbio (nordul Italiei).

„Există 45 de ţări în Coaliţia Voinţei, iar 26 sunt gata să garanteze un sprijin real, iar Italia este una dintre ele. Preşedintele (american Donald) Trump este gata să înceapă, iar în următoarele săptămâni vom discuta cu fiecare dintre ţări pentru a înţelege cum vor contribui”, a explicat Zelenski, la deschiderea Forumului Ambrosetti, care reuneşte personalităţi politice şi economice proeminente lângă Lacul Como.

Douăzeci şi şase de ţări s-au „angajat să participe la o forţă de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina şi Rusia, desfăşurând trupe în Ucraina sau fiind „prezente la sol, pe mare sau în aer”, a anunţat joi preşedintele francez Emmanuel Macron, la finalul unui nou summit al „Coaliției Voinței”,desfășurat la Paris.

Putin nu acceptă trupe occidentale în Ucraina

La rândul său, Vladimir Putin a declarat vineri că nu va accepta desfășurarea de trupe occidentale în Ucraina, nici acum, nici la finalul războiului.

„Aceasta este una dintre cauzele originale ale conflictului, apropierea Ucrainei de NATO. Prin urmare, dacă apar trupe acolo, mai ales acum, în timpul operațiunilor militare, acestea vor fi ținte legitime”, a declarat el.

Zelenski a subliniat că nu toţi aliaţii vor oferi ajutor militar, unii vor sprijini apărarea Kievului cu resurse economice şi materiale. El a mulţumit celor 26 de ţări care şi-au exprimat disponibilitatea de a sprijini securitatea Ucrainei, numind-o un „pas important înainte”.

Potrivit lui Zelenski, Trump „speră la o mai bună coordonare între americani şi europeni” în sprijinul Ucrainei.

Preşedintele ucrainean a adăugat că Trump „este dezamăgit de unele ţări europene, Ungaria şi Slovacia, care continuă să cumpere petrol rusesc şi să ajute la finanţarea maşininăriei de război ruseşti”, deoarece „ceea ce îşi doresc cu adevărat este să taie veniturile Rusiei care provin din (vânzarea de) energie”.