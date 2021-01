Situație tensionată între primarul Marian Dragomir și inspectorul școlar general Cătălin Canciu pe tema numărului de clase a IX-A de la liceele teoretice din Brăila continuă și după ordinul ministrului educațieiprin care numărul de elevi într-o clasă la un liceu teoretic se reduce la 26, iat pentru liceele vocaționale și tehnologice la 24 de elevi într-o clasă.

Primarul a transmis un comunicat de presă în care a dorit să reliefeze că deși Ministerul Educației a anulat măsura scăderii numărului de elevi din clase, Inspectoratul Școlar Județean Brăila a venit cu ”o nouă lovitură pentru învățământul brăilean”: propunerea de a reduc de clase de la 96 la 93 în anul școlar 2021-2022. Potrivit comunicatului transmis de Primăria Brăila, acest lucru a condus la împărțirea în două tabere a factorilor decidenți.

”Invatamantul brailean mai primeste azi inca o palma de la ISJ Braila. In anul in care Guvernul a decis desfasurarea cursurilor in on-line desi tarile europene au renuntat la aceasta procedura dupa primele luni, la Braila se reduc clasele de liceu. La sedinta din 20.01.2021 Inspectoratul Scolar Judetean Braila propunea reducerea a 11 clase, conform documentelor transmise. Propunerea respectiva a fost anulata prin Ordinul Ministrului Educatiei ca urmare a scaderii numarului de elevi din clase. La sedinta din data de 27.01.2021, Inspectoratul Scolar Judetean Braila a propus din nou reducerea numarului de clase de la 96 existente in anul scolar 2020 / 2021, la 93 in anul scolar 2021 / 2022.

Au votat pentru: Inspectoratul Scolar Judetean, Federatia Sindicatelor din Invatamant Spiru Haret Braila, Blocul National Sindical Filiala Braila, Consiliul Judetean al Parintilor, AJOFM Braila, ITM Braila, AJPIS Braila si Organizatia Trebuie. Acestia si-au argumentat decizia de reducere a numarului de clase de la liceele teoretice si au sustinut ca un numar ridicat de elevi la liceele de prestigiu va scadea gradul de performanta.

Nu au fost de acord cu reducerea numarului de clase: Consiliul Judetean Braila, Primaria Municipiului Braila, Camera de Comert Industrie si Agricultura Braila, Patronatul Oamenilor de Afaceri Braila, Uniunea Generala a Industriasilor din Romania 1903, S.C. Unita S.A., S.C. Apan S.R.L. Acestia au sustinut libertatea eleviilor de a-si alege singuri viitorul si sansa de a fi pregatiti de profesori renumiti de la liceele de elita, sau de a opta pentru o meserie in cadrul unui liceu tehnologic, fara a exista reduceri de clase si a li se dicta profesia. Consideram ca este momentul reluarii cursurilor in sala de clasa deoarece invatamantul on-line a fost abandonat de tarile europene din cauza lipsei de eficienta. Vom sustine intotdeauna elevii indiferent de optica discriminatorie impusa de cei care prin aceasta decizie distrug șansa la educație a copiilor nostri.” spune primarul Marian Dragomir în comunicatul de presă.

