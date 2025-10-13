RESTRICȚII DE TRAFIC PE AUTOSTRĂZILE A1 ȘI A2

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că astăzi, pe autostrăzile A1 și A2 sunt impuse mai multe restricții de circulație, în vederea efectuării unor lucrări, astfel:

– pe Autostrada A1 sensul București – Pitești, între kilometrii 22 și 19, prima banda va fi restricționată pentru lucrări de reparații asfaltice, până la data de 15.10.2025, ora 17.00;

– pe Autostrada A2:

  • sensul Constanța – București, la kilometrul 84+750 metri, banda de urgență și prima bandă vor fi restricționate pentru înlocuirea glisierei marginale, până la ora 18.00;
  • sensul Constanța – București, între kilometrii 117+400 metri și 116+400 metri,  prima bandă va fi restricționată pentru lucrări de colmatare rosturi dilatație, până la ora 17.00;
  • sensul Constanța – București, între kilometrii 24 – 20, a doua bandă va fi restricționată progresiv pentru lucrări de aplicare marcaje rutiere, până la ora 17.00.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în aceste zone, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre.

