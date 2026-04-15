Anunț bombă de la Washington: Donald Trump spune că a deschis definitiv Strâmtoarea Ormuz și vorbește despre o îmbrățișare cu Xi

Sursă: realitatea.net

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a mai surprins încă o dată scena politică internațională după ce a declarat public că Strâmtoarea Ormuz va rămâne deschisă permanent. Mesajul a fost transmis pe platforma sa, Truth Social, și a fost formulat într-un stil caracteristic, cu accente personale și declarații surprinzătoare despre relațiile internaționale.

Mesaj direct și declarații neașteptate despre China

În intervenția sa, Donald Trump a prezentat decizia drept una cu impact global, subliniind că nu doar Statele Unite ar beneficia, ci întreaga lume. Liderul american a insistat asupra faptului că inclusiv China ar privi favorabil această mișcare, având în vedere dependența majoră de rutele energetice care traversează zona.

În același mesaj, Trump a făcut referire directă la președintele chinez Xi Jinping și la relația dintre cele două mari puteri, sugerând existența unei cooperări eficiente între Washington și Beijing.

„China este foarte fericită că deschid permanent Strâmtoarea Ormuz. Fac asta pentru ei, dar și pentru lume. Această situație nu se va mai repeta niciodată. Au fost de acord să nu mai trimită arme Iranului. Președintele Xi îmi va da o îmbrățișare mare și zdravănă atunci când voi ajunge acolo în câteva săptămâni. Lucrăm împreună productiv, foarte bine. Nu este asta mai bine decât să ne luptăm? DAR ȚINEȚI MINTE, suntem foarte buni la luptă, dacă este nevoie — mai buni decât oricine altcineva! Președintele DJT”

Tensiuni regionale și poziția Beijingului

Declarația vine într-un moment delicat la nivel internațional, în condițiile în care China criticase anterior restricțiile privind accesul navelor către porturile iraniene din zonă.

Oficialii de la Beijing au catalogat aceste măsuri drept „periculoase și iresponsabile”, avertizând că pot destabiliza echilibrul fragil din regiune, mai ales după recentele încetări ale ostilităților.

Autoritățile chineze au insistat asupra nevoii unei încetări complete a focului și a reluării dialogului diplomatic, subliniind că stabilitatea este esențială, mai ales în contextul dependenței energetice semnificative de petrolul care tranzitează această rută maritimă strategică.

Reacția piețelor și impactul economic

Evoluțiile din zona Strâmtorii Ormuz au avut efecte imediate asupra piețelor internaționale, în special asupra prețului petrolului.

Cotațiile Brent au înregistrat o scădere de peste 4%, ajungând în jurul valorii de 95 de dolari pe baril. O tendință similară a fost observată și în cazul petrolului american West Texas Intermediate.

Această mișcare este pusă pe seama așteptărilor privind o detensionare a situației și o posibilă stabilizare a fluxurilor comerciale prin una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul energiei la nivel global.