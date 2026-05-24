Atac armat lângă Casa Albă: suspectul a fost ucis, după ce a tras asupra agenților Secret Service

Un bărbat care a deschis focul, sâmbătă seară, lângă un punct de control al Secret Service de la Casa Albă, a murit după ce agenții americani au tras asupra lui.

Un trecător a fost, de asemenea, rănit în schimbul de focuri. Președintele Donald Trump se afla în Casa Albă în momentul incidentului, dar nu a fost afectat, potrivit Secret Service.

Incidentul s-a produs puțin după ora locală 18:00, în zona 17th Street și Pennsylvania Avenue, în apropierea complexului prezidențial, relatează Reuters. Potrivit Secret Service, suspectul s-a apropiat de punctul de securitate, a scos o armă din geantă și a început să tragă asupra agenților. Aceștia au răspuns cu focuri de armă, iar bărbatul a fost transportat la spital, unde a fost declarat mort.

Associated Press scrie, citând un oficial din forțele de ordine, că suspectul a fost identificat drept Nasire Best, în vârstă de 21 de ani. Același oficial a precizat că Best fusese arestat în iulie 2025, după ce ar fi încercat să intre fără autorizație printr-un alt punct de control al Casei Albe și nu ar fi respectat comenzile agenților de a se opri. La acel moment a fost emis și un ordin prin care i se interzicea să se apropie de zona respectivă.

Incidentul a provocat panică în rândul jurnaliștilor aflați la Casa Albă. Corespondenta ABC News Selina Wang a publicat imagini în care se aud focurile de armă în timp ce înregistra un material, apoi se aruncă la pământ pentru a se proteja. Ea a spus că jurnaliștii au fost trimiși în sala de briefing. Un jurnalist local a estimat că s-au auzit aproximativ 30 de focuri, iar un producător CBS News a vorbit despre cel puțin 20 de focuri de armă, potrivit The Guardian.