O primăriță a băgat o comună în faliment cu un singur contract. Penalitățile uriașe au transformat o datorie de 150.000 de euro în peste 2 milioane

O comună din județul Maramureș a ajuns în pragul falimentului după ce un contract pentru pietruirea unor drumuri s-a transformat într-o povară financiară uriașă. O datorie inițială de aproximativ 150.000 de euro a depășit între timp 2 milioane de euro din cauza penalităților prevăzute în document.
Totul a pornit de la un contract semnat în urmă cu patru ani de fosta primăriță a comunei Șieu cu o firmă care urma să execute lucrări de pietruire a străzilor. Clauza care a provocat dezastrul financiar prevedea penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere.
Toate bunurile primăriei au fost puse sub sechestru
Actuala administrație spune că situația a scăpat complet de sub control și că primăria nu mai are posibilitatea de a achita datoria.
Ioana Rus, actualul primar al comunei Șieu a explicat că sechestrul este pus pe toate bunurile imobile ale primăriei. Edilul a spus că unitatea administrativ teritorială nu face profit din pădurea comunală iar suma la care a ajuns contractul este una extraordinar de mare, o sumă pe care primăria comunei nu poate să o achite. În cazul unei eșalonări de plată, stingerea datoriilor ar dura vreo 10 ani
Problema este cu atât mai gravă cu cât veniturile anuale ale primăriei sunt foarte mici. Banii încasați din taxe și impozite locale, la care se adaugă cotele din impozitul pe venit, nu depășesc în total 150.000 de euro pe an.
Practic, administrația locală încasează într-un an aproximativ cât reprezenta datoria inițială înainte ca aceasta să explodeze din cauza penalităților.
Comuna este sufocată de executări silite
Contractul pentru pietruirea drumurilor nu reprezintă singura problemă financiară a comunei Șieu. Actualul primar spune că instituția se confruntă cu numeroase proceduri de executare silită.
„Noi cumulăm, să nu greșesc, 15 poziții de executări silite. Am reușit să ridicăm 5 dintre ele”, completează primarul.
Sub sechestru au ajuns mai multe bunuri ale administrației locale, inclusiv pădurea comunală, ceea ce înseamnă că primăria a pierdut și o importantă sursă de venituri.
Localnicii sunt revoltați
Situația a stârnit nemulțumirea oamenilor din comună, mai ales în condițiile în care mulți și-au achitat taxele și impozitele încă de la începutul anului.
În aceste condiții, primarul Ioana Rus a anunțat că, în zilele următoare, va declara falimentul comunei Șieu. Odată cu această procedură, toate fondurile disponibile ale administrației locale vor fi direcționate către creditori.