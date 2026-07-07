Prețurile locuințelor au continuat să crească în UE și zona euro la începutul lui 2026. România depășește media europeană

Prețurile locuințelor au crescut cu 4,7% în zona euro și cu 5,1% în Uniunea Europeană în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. România s-a situat peste media europeană atât în ritm anual, cât și trimestrial, potrivit datelor publicate joi de Eurostat.
Creșterea anuală a prețurilor încetinește ușor în zona euro
Prețurile locuințelor au avansat cu 4,7% în zona euro și cu 5,1% în Uniunea Europeană în primul trimestru din 2026, raportat la perioada similară din anul precedent, conform Indicelui prețurilor locuințelor publicat de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
Prin comparație, în trimestrul al patrulea din 2025, prețurile au crescut cu 5,1% în zona euro și cu 5,4% la nivelul Uniunii Europene, ceea ce indică o ușoară temperare a ritmului anual de creștere.
Finlanda, singurul stat cu ieftiniri ale locuințelor
Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, doar Finlanda a raportat o scădere anuală a prețurilor locuințelor în primul trimestru din 2026, de 2%. În celelalte 25 de state membre analizate, prețurile au continuat să crească.
Cele mai importante majorări anuale au fost înregistrate în Portugalia (17,8%), Bulgaria (14,8%) și Slovacia (14,4%). Pentru Grecia nu sunt disponibile date.
În România, prețurile locuințelor au crescut cu 7,8% în ritm anual în primul trimestru din 2026, accelerând față de avansul de 6,7% raportat în ultimul trimestru din 2025.
Astfel, piața rezidențială locală a înregistrat o evoluție superioară mediei Uniunii Europene și celei din zona euro.
Evoluția trimestrială: Bulgaria conduce clasamentul
Raportat la trimestrul al patrulea din 2025, prețurile locuințelor au crescut cu 1% în zona euro și cu 1,2% în Uniunea Europeană în primele trei luni ale anului 2026.
Patru state membre au raportat scăderi trimestriale ale prețurilor: Finlanda și Belgia (ambele -0,8%), Franța (-0,6%) și Ungaria (-0,5%).
În schimb, 22 de state au consemnat creșteri, cele mai puternice fiind în Bulgaria (6,2%), Portugalia (3,8%) și Slovacia (3,6%).
România a accelerat și în ritm trimestrial
România a raportat o creștere trimestrială de 3,2% în primul trimestru din 2026, după un avans de 1,7% în trimestrul al patrulea din 2025.
Ritmul de creștere plasează România peste media înregistrată atât în Uniunea Europeană, cât și în zona euro, confirmând continuarea tendinței de apreciere a prețurilor pe piața rezidențială.