Mandat încheiat prematur! Cosmin Olăroiu nu mai continuă pe banca Emiratelor Arabe Unite
Cosmin Olăroiu nu mai este selecționerul Emiratelor Arabe Unite. Federația de Fotbal a anunțat oficial încetarea colaborării cu tehnicianul român și cu întregul său staff, după un mandat care a durat puțin peste un an.
Decizia vine la câteva luni după ce reprezentativa din Emirate a ratat obiectivul principal, calificarea la Campionatul Mondial, rezultat care a cântărit decisiv în analiza făcută de conducerea federației.
Într-un comunicat oficial, forul fotbalistic din Emiratele Arabe Unite a confirmat despărțirea de antrenorul român și i-a mulțumit pentru activitatea desfășurată la prima reprezentativă.
„Consiliul de Administrație al Federației de Fotbal a Emiratelor Arabe Unite a decis încetarea colaborării cu selecționerul primei reprezentative, Cosmin Olăroiu, și cu staff-ul său tehnic. Federația le mulțumește pentru eforturile depuse în perioada în care au activat la echipa națională”, se arată în anunțul oficial.
Olăroiu a preluat naționala Emiratelor în aprilie 2025 și a condus echipa în 13 partide. În această perioadă, a obținut patru victorii, cinci remize și a suferit patru înfrângeri.
Deși rezultatele nu au fost dezastruoase, ratarea calificării la turneul final al Cupei Mondiale a fost considerată principalul motiv pentru schimbarea de pe banca tehnică. Federația a precizat că numele noului selecționer va fi anunțat în perioada următoare.
