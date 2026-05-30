Gigi Becali, atac cu talpa la adresa lui Mihai Rotaru: „Începem becalizarea României!” / „Și Mititelu are mai multe calificări în Europa decât tine”

Gigi Becali a oferit o serie de declarații spectaculoase după ce FCSB a obținut calificarea în preliminariile cupelor europene, în urma barajului disputat cu Dinamo. Patronul roș-albaștrilor a intervenit în direct la scurt timp după meci și a avut un discurs plin de ironii la adresa rivalilor din fotbalul românesc.

Omul de afaceri a reacționat inclusiv la afirmațiile făcute anterior de Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, care vorbise despre așa-numitul fenomen de „becalizare” în fotbalul românesc.

În acest context, Becali a răspuns cu un mesaj tăios, susținând că implicarea sa în cupele europene este net superioară altor cluburi din SuperLigă și ironizând performanțele rivalilor.

„Începem becalizarea României! Cum să nu participe Rotaru? Contează că România se becalizează prin faptele lui Becali. Eu am 24 de participări la rând în cupele europene. Tu ai două. Și Mititelu are mai multe. Nici în Conference League nu o să fie Craiova”, a declarat acesta.

Declarațiile au continuat pe același ton, Becali vorbind și despre modul în care interpretează victoria echipei sale, pe care o pune inclusiv pe seama credinței și a unor semne pe care le-ar fi perceput în timpul meciului.

Patronul FCSB a susținut că succesul echipei sale este o confirmare a parcursului din ultimii ani și a subliniat din nou prezența constantă a clubului în competițiile europene.