Donald Trump a ajuns la summitul G7. Ana-Maria Păcuraru transmite în exclusivitate pentru REALITATEA PLUS

Summitul G7 de la Evian intră într-unul dintre cele mai urmărite momente ale sale după sosirea președintelui american Donald Trump, liderul care domină agenda politică internațională în aceste zile. Din mijlocul evenimentelor, Ana-Maria Păcuraru, singurul jurnalist din România invitat de Casa Albă, transmite pentru REALITATEA PLUS informații exclusive.
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Donald Trump s-a întâlnit cu Emmanuel Macron
Donald Trump, la G7 Evian, a transmis că SUA nu au „nevoie de prea mult ajutor” pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, după acordul încheiat cu Iranul. Liderul american a admis totuși că sprijinul altor state ar putea conta: „Un vas sau două din câteva țări nu ar strica… nu se știe niciodată”.
În replică, Emmanuel Macron a reafirmat disponibilitatea Franței și Marii Britanii de a participa la o misiune militară internațională. „Poate că nu va fi necesară, dar arată voința noastră de a ajuta”, a spus președintele francez.
„Îl vedeți chiar acum în imagini pe Donald Trump alături de Emmanuel Macron. Aceștia au avut o întâlnire bilaterală, iar acum o conferință de presă bilaterală. Vă pot traduce puțin din ceea ce spune președintele Trump. Iată, acesta spune că a văzut mesajul lui Zelenski, pentru că l-a chemat pe Putin, dar el în continuare crede că acesta va fi următorul deal pe care îl poate rezolva următoarea problemă, conflictul din Ucraina.
Emmanuel Macron a fost foarte prietenos cu președintele american. A spus că el va celebra independența Statelor Unite ale Americii și l-a invitat, așa cum bine știm, la Palatul Versailles pe Donald Trump după summit-ul G7.
Acum îl vedem în prim-plan pe Emmanuel Macron. Totuși vedem o postură foarte relaxată, degajată și de prietenie între cei doi lideri. Rămân aici la G7, în Evian și revin cu toate cele mai noi informații”, a transmis jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru.
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Donald Trump pășește pe covorul roșu
„Atmosfera este incredibilă aici. Toți jurnaliștii sunt în picioare, se uită pe marele ecran, îl văd pe covorul roșu pe Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, cum calcă apăsat pe covorul roșu întins în cinstea sa la Evian.
Un moment încărcătură simbolică aparte. Este un moment emoționant. Toți jurnaliștii din toate țările, din Japonia, din Canada, din India, toți sunt în picioare. Nu s-a mai întâmplat asta pentru sosirea niciunuia dintre ceilalți președinți ai celorlalte țări.
Îl vedem acum pe Donald Trump înaintând cu acea siguranță care l-a consacrat, în timp ce este întâmpinat de gazda summit-ului, președintele francez Emmanuel Macron. O strângere de mână între cei doi lideri, un schimb de priviri, iar primele cuvinte, gesturi care la acest nivel spun întotdeauna mai mult decât par.
Așadar, covorul roșu, protocol impecabil, atenția tuturor concentrată asupra acestei întâlniri. Așa începe una dintre cele mai așteptate zile ale summit-ului G7 de la Evian. Rămâneți alături de noi, urmărim totul în direct”, a transmis jurnalista Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru.
„Donald Trump tocmai a aterizat pe aeroportul din Geneva, în Elveția. Președintele american, Donald Trump, urmează să ajungă aici, unde mă aflu, la Evian-le-Ban, cu elicopterul, pe malul francez al lacului Geneva, unde liderii G7 se reunesc pentru trei zile de discuții decisive.
Sosirea lui Trump vine la doar câteva momente după ce pe ecranele summit-ului a fost anunțată sosirea premierului canadian Mark Carney. Rând pe rând, liderii ajung la Evian: Von der Leyen, Costa, Starmer, Meloni, dar numele zilei este fără îndoială președintele american.
Trump aterizează cu vântul în spate, așa cum a spus el, cu un oarecare avânt, după ce a anunțat un acord despre care spune că va pune capăt războiului SUA cu Iranul, iar pe rețelele de socializare Trump este deja în clocot. O postare devenită virală care se rezumă la starea de spirit: Liderii lumii sunt uluiți de succesul lui Donald Trump în Iran, Italia oferind o prezență navală pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, iar Trump a făcut munca grea pe care experții o credeau imposibilă.
Iar partea cu Ormuz se confirmă oficial. Premierul Italiei și-a semnalat astăzi disponibilitatea de a se alătura unei prezențe navale internaționale în strâmtoarea Ormuz în urma acordului SUA-Iran. Toate privirile sunt acum pe cerul dintre Geneva și Evian. Rămânem așadar în direct. Sunt Ana Maria Păcuraru, trimit special la summit-ul G7 Evian-le-Ban, alături de delegația media americană pentru Realitatea Plus TV.”
Jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru se află în mijlocul evenimentelor și transmite în timp real toate informațiile de la summitul cu importanță crucială, unde liderii lumii iau parte la discuții decisive pentru viitorul politic și economic global.
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Keir Starmer a sosit la summit
Atmosfera se încinge la summitul G7 de la Evian, unde liderii celor mai puternice economii ale lumii continuă să sosească pentru reuniunea dominată de teme precum securitatea, apărarea și noua ordine globală. Premierul britanic Keir Starmer și-a făcut apariția în cadrul evenimentului, completând astfel lista liderilor G7 prezenți la negocieri. Din mijlocul evenimentelor, Ana-Maria Păcuraru, singurul jurnalist român invitat de Casa Albă, transmite pentru REALITATEA PLUS informații exclusive.
„Mișcare intensă pe esplanada summit-ului. Tocmai a sosit și premierul britanic, Keir Starmer, ultimul dintre liderii grupului care își face apariția la Evian. Bineînțeles, îl așteptăm și pe Donald Trump să ajungă în scurt timp.
Cortegiul oficial a oprit în fața centrului de conferințe, iar șeful guvernului de la Londra a fost întâmpinat de protocolul francez înainte de a intra în clădirea unde se reunesc cele mai puternice economii ale lumii.
Sosirea lui Starmer completează tabloul liderilor G7 reuniți aici, pe malul lacului Leman, pentru un summit dominat de securitate, apărare și de noua arhitectură de putere globală.
Premierul britanic vine la masa negocierilor într-un moment delicat pe plan intern, pentru că la Londra presiunea politică asupra lui Starmer s-a accentuat în ultimele zile după demisia ministrului apărării și speculațiile tot mai insistente privind viitorul său la conducerea Partidului Laburist.
Cu atât mai mult, prezența sa la Evian este urmărită în deaproape fiecare gest, fiecare întâlnire bilaterală va fi citită ca un test al greutății pe care Marea Britanie o mai are la masa marilor puteri.
Transmitem în continuare în direct toate sosirile și primirile, vedeți chiar și primele imagini de la summit. Sunt Anamaria Păcuraru, trimis special la summit-ul G7 din Evian, alături de delegația media americană, doar pentru Realitatea Plus TV.”