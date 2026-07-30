Actualitate· 1 min citire

Situație fără precedent în Ungaria! Peter Magyar declară criză energetică după oprirea centralei de la Paks

Peter Magyar

Peter Magyar

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iul. 2026, 20:45

Ungaria intră într-o perioadă de criză energetică, după ce premierul Peter Magyar a anunțat adoptarea unor măsuri extraordinare pentru protejarea sistemului național de energie. Într-o primă etapă, autoritățile le solicită marilor consumatori industriali să reducă voluntar consumul de electricitate în intervalul orar 17:00–23:00.

Potrivit premierului ungar, măsurile sunt necesare după oprirea completă a centralei nucleare de la Paks, afectată de nivelul extrem de scăzut al Dunării, situație considerată fără precedent în ultimele decenii.

„Anunțuri și măsuri extraordinare. Pentru prima dată în 44 de ani, centrala nucleară Paksi va fi închisă complet din cauza nivelului record scăzut al apei din Dunăre. Criza energetică vine de luni. Vor fi necesare măsuri coordonate și restricții pentru a evita consecințele grave. Contăm pe toată lumea!”, a transmis Peter Magyar într-o postare pe Facebook.

Potrivit Reuters, Guvernul de la Budapesta va cere în special companiilor cu un consum ridicat de energie, inclusiv producătorilor de baterii și firmelor din industria auto, să își diminueze voluntar consumul de electricitate în intervalul de vârf din zilele caniculare.

Autoritățile ungare încearcă astfel să reducă presiunea asupra sistemului energetic, afectat de oprirea temporară a centralei nucleare de la Paks și de condițiile hidrologice excepționale provocate de scăderea accentuată a debitului Dunării.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

UngariaPeter Magyar

Urmărește știrile Realitatea de Braila și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe