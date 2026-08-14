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Actualitate· 1 min citire
6 răniți în urma coliziunii dintre două autovehicule, pe DN 2B Buzău–Brăila
Accident pe DN2B
Publicat14 aug. 2026, 14:25
Sursărealitatea.net
Două victime aflate într-un autoturism au rămas încarcerate și în stare de inconștiență.
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