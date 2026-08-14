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6 răniți în urma coliziunii dintre două autovehicule, pe DN 2B Buzău–Brăila

Accident pe DN2B

Accident pe DN2B

Scris deStoica Marian
Publicat14 aug. 2026, 14:25
Sursărealitatea.net

Două victime aflate într-un autoturism au rămas încarcerate și în stare de inconștiență.

Un accident rutier soldat cu rănirea a șase persoane a avut loc vineri pe DN 2B Buzău–Brăila, la ieşire din localitatea brăileană Ianca, a anunțat Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

Potrivit Centrului INFOTRAFIC, coliziunea a avut loc între un autoturism în care se aflau două persoane şi un autovehicul tip 8+1, în care se aflau şoferul şi 3 pasageri minori.

Două victime, încarcerate și inconștiente

În urma coliziunii, autoturismul s-a răsturnat pe partea carosabilă, iar ambele persoane au rămas încarcerate și în stare de inconştiență.

Cele patru persoane aflate în autovehiculul tip 8+1 au suferit răni uşoare și se află în evaluare medicală, relatează Agerpres.

Traficul rutier a fost oprit în ambele direcţii pentru a permite intervenţia autorităților.

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