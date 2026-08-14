Radu Drăgușin, mărturisiri cutremurătoare: „Am învățat să merg din nou”

Radu Drăgușin a trecut prin una dintre cele mai dificile perioade ale carierei sale după ruptura ligamentului încrucișat anterior. Fundașul român a fost nevoit să stea aproape un an departe de teren și a povestit cât de complicată a fost recuperarea.
Internaționalul român a dezvăluit că primele etape au fost extrem de dificile, până în punctul în care a trebuit să învețe din nou să meargă. Genunchiul era rigid, iar recăpătarea mobilității a presupus exerciții constante și multă durere.
„Am învățat să merg din nou. Asta a fost prima etapă a recuperării”, a povestit Drăgușin. El a explicat că recuperarea a fost solicitantă nu doar fizic, ci și mental.
Fundașul spune că și-a setat încă de la început așteptarea că va lipsi un sezon întreg. Astfel, a încercat să gestioneze mai ușor perioada în care nu putea reveni în competiții.
Una dintre cele mai frustrante perioade a venit după aproximativ șapte-opt luni de recuperare. Drăgușin putea deja să se antreneze și se simțea bine din punct de vedere fizic, însă nu era încă folosit în meciuri.
„Îmi venea să mănânc terenul ăla când îi vedeam pe toți”, a povestit fotbalistul despre momentele în care își privea colegii jucând, în timp ce el continua recuperarea.
Drăgușin a respectat cu strictețe programul stabilit de medici, conștient că o recuperare făcută greșit i-ar fi putut afecta serios viitorul sportiv.
În prezent, fundașul spune că se simte complet recuperat și că are din nou încredere totală în genunchiul său. Mai mult, susține că nu joacă cu teamă și că este pregătit să revină la cel mai înalt nivel.
După perioada petrecută la Tottenham, Radu Drăgușin va evolua din nou în Serie A, pentru Fiorentina, unde speră să își relanseze cariera și să demonstreze că accidentarea nu i-a afectat nivelul.