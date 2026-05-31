Accident cumplit lângă Făgăraș. Un băiețel de doi ani și-a pierdut viața, iar întreaga familie a ajuns la spital

Un grav accident rutier produs în județul Brașov s-a soldat cu moartea unui copil de numai doi ani și rănirea altor șapte persoane. Printre victime se află părinții băiatului și cei trei frați ai săi, cu vârste cuprinse între doi și șase ani.

Tragedia s-a petrecut pe drumul care leagă localitățile Șercaia și Mândra. Potrivit primelor informații din anchetă, două autoturisme au intrat în coliziune în timpul unei manevre de depășire, iar una dintre mașini s-a răsturnat în afara carosabilului.

În autoturismul răsturnat se afla întreaga familie. Toți ocupanții au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spital, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața copilului de doi ani.

Anchetatorii au constatat că în vehicul nu existau sisteme speciale de retenție pentru transportul copiilor, aspect care va fi analizat în cadrul cercetărilor.

În celălalt autoturism implicat în accident, trei persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, fără a fi necesar transportul la spital.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.