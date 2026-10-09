Alertă de incendiu în Brăila. Cinci autospeciale și o cisternă, trimise la intervenție

Un incendiu a izbucnit vineri dimineață, 9 octombrie 2026, la o casă de pe strada Deva, în cartierul Chercea din municipiul Brăila. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale de stingere și o cisternă pentru asigurarea rezervei de apă.
Potrivit informațiilor disponibile până la această oră, nu au fost înregistrate victime. La locul incendiului au fost mobilizate echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dunărea” Brăila, care au acționat pentru stingerea flăcărilor.
Pentru susținerea intervenției, pompierii au adus și o cisternă cu apă, necesară pentru alimentarea autospecialelor. Conform informațiilor transmise în timpul intervenției, nicio persoană nu a fost rănită în urma incendiului.
Motivul incendiului
Deocamdată, nu au fost comunicate detalii privind cauza izbucnirii focului sau amploarea pagubelor materiale. Aceste informații urmează să fie clarificate după finalizarea intervenției și evaluarea situației de către autorități.