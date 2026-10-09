Alertă de incendiu în Brăila. Cinci autospeciale și o cisternă, trimise la intervenție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 oct. 2026, 15:42

Un incendiu a izbucnit vineri dimineață, 9 octombrie 2026, la o casă de pe strada Deva, în cartierul Chercea din municipiul Brăila. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale de stingere și o cisternă pentru asigurarea rezervei de apă.

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