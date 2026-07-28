Alexandru Rogobete:”Este marțea neagră a sistemului de sănătate! Greva este complet justificată”

Publicat 28 iul. 2026, 12:40 Sursă Realitatea.Net

Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, a mers marți în mijlocul medicilor de la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din Capitală, aflați în grevă generală în semn de protest față de proiectul noii legi a salarizării, pe care îl consideră inechitabil între diferitele categorii profesionale din sistemul sanitar. Social-democratul a afirmat că ”este marțea neagră a sistemului de sănătate”.

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