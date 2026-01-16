ANM a emis atenționări nowcasting Cod Galben de ceață pentru mai multe zone din țară

Atenționări nowcasting de tip Cod Galben de ceață

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, în această dimineață, atenționări nowcasting de tip Cod Galben de ceață, valabile pentru mai multe regiuni ale țării, unde vizibilitatea este redusă local sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri.

COD GALBEN valabil de la : 16-01-2026 ora 7:30 până la : 16-01-2026 ora 10:30



In zona : Zona depresionară a județului Maramureş , respectiv zona localităților: Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Moisei, Săliștea de Sus, Vișeu de Jos, Bârsana, Ruscova, Rona de Sus, Bistra, Strâmtura, Bocicoiu Mare, Ocna Șugatag, Ieud, Săcel, Budești, Bogdan Vodă, Giulești, Călinești, Rozavlea, Dragomirești, Săpânța, Remeți, Petrova, Vadu Izei, Desești, Leordina, Șieu, Câmpulung la Tisa, Sarasău, Rona de Jos, Oncești;



Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

COD GALBEN valabil de la : 16-01-2026 ora 6:00 până la : 16-01-2026 ora 9:00



In zona : Zona joasă a județului Cluj , respectiv zona localităților: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Huedin, Aghireșu, Baciu, Apahida, Gilău, Florești, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Iara, Săvădisla, Cășeiu, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonțida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Moldovenești, Mica, Căpușu Mare, Mociu, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Sic, Chinteni, Chiuiești, Cuzdrioara, Gârbău, Călărași, Cămărașu, Căianu, Sânpaul, Fizeșu Gherlii, Băișoara, Câțcău, Cătina, Țaga, Vad, Mănăstireni, Suatu, Petreștii de Jos, Borșa, Sânmărtin, Sâncraiu, Bobâlna, Panticeu, Cornești, Așchileu, Dăbâca, Geaca, Vultureni, Recea-Cristur, Izvoru Crișului, Săndulești, Ciurila, Tureni, Aluniș, Pălatca, Aiton, Buza, Jichișu de Jos, Ploscoș;



Se vor semnala : Local ceață asociată cu burniță sau ploaie slabă ce va depune izolat polei și va reduce vizibilitatea sub 200 m.

COD GALBEN valabil de la : 16-01-2026 ora 6:00 până la : 16-01-2026 ora 9:00



In zona : Județul Suceava : Vatra Dornei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Poiana Stampei, Coșna;



Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

COD GALBEN valabil de la : 16-01-2026 ora 2:00 până la : 16-01-2026 ora 8:00



In zona : Județul Alba ;

Zona joasă a județului Braşov , respectiv zona localităților: Făgăraș, Victoria, Rupea, Hoghiz, Șinca, Recea, Mândra, Voila, Racoș, Jibert, Șercaia, Comana, Hârseni, Viștea, Homorod, Cața, Bunești, Ucea, Părău, Ungra, Șoarș, Lisa, Cincu, Beclean, Sâmbăta de Sus, Drăguș, Ticușu;

Județul Mureş: Târnăveni, Luduș, Iernut, Ungheni, Adămuș, Mica, Gănești, Bahnea, Sânpaul, Chețani, Suplac, Ogra, Băgaciu, Cuci, Iclănzel, Cucerdea, Bogata, Ațintiș, Bichiș;

Zona depresionară a județului Harghita , respectiv zona localităților: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;

Zona joasă a județului Sibiu , respectiv zona localităților: Sibiu, Mediaș, Cisnădie, Avrig, Agnita, Dumbrăveni, Tălmaciu, Săliște, Rășinari, Copșa Mică, Șeica Mare, Șelimbăr, Roșia, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Bazna, Slimnic, Gura Râului, Racovița, Loamneș, Porumbacu de Jos, Orlat, Laslea, Dârlos, Cristian, Șura Mare, Turnu Roșu, Arpașu de Jos, Târnava, Moșna, Biertan, Brateiu, Sadu, Micăsasa, Păuca, Blăjel, Nocrich, Iacobeni, Bârghiș, Alma, Vurpăr, Șura Mică, Hoghilag, Boița, Valea Viilor, Tilișca, Șeica Mică, Alțina, Poplaca, Apoldu de Jos, Ațel, Brădeni, Chirpăr, Merghindeal, Cârțișoara, Cârța, Mihăileni, Ludoș, Bruiu, Marpod;



Se vor semnala : Ceață asociată cu burniță sau precipitații mixte slabe ce pot favoriza izolat depuneri de polei. Local și temporar vizibilitatea va scădea sub 200 m.