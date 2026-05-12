AUR a prezentat proiectele legislative depuse pentru sprijinirea mediului de afaceri românesc

Alianța pentru Unirea Românilor a continuat prezentarea soluțiilor economice, după ce în decursul zilei de luni a fost promovată inițiativa privind implementarea taxării inverse a TVA, iar săptămâna trecută au fost prezentate soluțiile pentru sectorul energetic național.

Proiectele de lege prezentate în conferința de presă vin în sprijinirea mediul de afaceri prin relaxarea regimului fiscal și îmbunătățirea legislației atât în favoarea întreprinzătorilor, cât și în favoarea angajaților.

Mohammad Murad, deputat AUR și președintele Comisiei pentru Antreprenoriat și Turism din Camera Deputaților, a criticat măsurile de austeritate care au sugrumat mediul de afaceri.

„După toate măsurile și măririle tuturor taxelor care s-au întâmplat din luna septembrie sau chiar mai devreme până acum am constatat următorul lucru: efect zero! Deficitul este la fel și situația economică este mai critică”, a declarat acesta.

Mohammad Murad a susținut că proiectul de lege depus de AUR privind participarea angajaților la profit în limita a 15% din venitul brut este o măsură care care ajută mediul antreprenorial.

„Am fost în comisie două ore pentru o lege care permite antreprenorilor să ofere angajaților 15% din profit la sfârșit de an. (…) E prima oară când vine o inițiativă care prevede sprijinul antreprenorilor și angajaților. Restul numai taxe peste taxe”, a mai spus Murad.

Deputatul AUR Gabriel Florea a prezentat proiectul de lege care prevede majorarea plafonului plăților în numerar de la 5.000 lei la 50.000 lei .

„Am depus PL-x 110/2026, care vine să modifice Legea nr. 70/2015, și anume plafonul plăților cash de 5.000 de lei, pe care propunem să îl ajustăm și să îl majorăm până la 50.000 de lei. Este o măsură în concordanță cu politica europeană și vine să sprijine în mod real mediul de afaceri, fiind încă o măsură în plus pe care AUR o promovează”, a declarat deputatul AUR, Gabriel Florea.

La rândul său, deputatul AUR Lucian Mușat, a prezentat inițiativa legislativă privind impozitarea corectă a salariilor part-time, mărirea impozitului pe venit și extinderea termenului de funcționare fără angajați de la 30 de zile la 90 de zile .

„Dorim reimpozitarea corectă a salariilor part-time (…) angajatorul este nevoit să plătească din bugetul propriu diferența de contribuții și impozit pentru acel angajat, ceea ce reprezintă o nedreptate”, a afirmat Lucian Mușat.

Acesta a adăugat că mărirea pragului de impozitare pentru IMM-uri la 250.000 de euro este necesară, întrucât „acest prag a fost coborât din 2018 până astăzi de 10 ori. În 2018, acest prag era de 1.000.000 de euro și ajuta cu adevărat IMM-urile din România să se dezvolte, să crească, iar acest prag a fost scăzut (…) un lucru total injust”, a mai spus deputatul AUR.

În privința firmelor nou-înființate, Lucian Mușat a subliniat că acestea trebuie să beneficieze de o „impozitare micro dacă angajează o persoană la program cu normă întreagă în 90 de zile, față de 30 de zile cât a fost. (…) Dorim ca o societate să beneficieze de impozitare micro dacă are angajată o persoană cu program parțial de 4 ore, dacă aceasta este student sau pensionar”, a declarat deputatul AUR, Lucian Mușat.

Referitor la proiectul de lege AUR care prevede suportarea primelor 5 zile de concediu medical de către statul român , Lucian Mușat a susținut că astfel răspunde unei probleme des reclamată de companiile românești.

„Noi cerem ca primele 5 zile să fie suportate integral de către stat, pentru că angajații plătesc CASS, plătesc CAS, plătesc impozit. (…) Dorim ca ceea ce se plătește din ziua a șasea, ca indemnizație de concediu medical de către angajatori, aceste sume să poată fi compensate prin partea de CAS plătită pentru luna trecută și lunile viitoare”, a subliniat acesta.

În cadrul conferinței de presă a fost prezentat inclusiv proiectul de lege care elimină analiza de risc securitate fizică pentru microîntreprinderi .

„Aceasta este o birocrație care este făcută la fiecare trei ani de aproape toate companiile, o afacere care aduce 100 de milioane de euro unor băieți deștepți din România.

Noi propunem eliminarea acestei analize de risc pentru microîntreprinderi, urmând ca, pragul crescut pentru microîntreprinderi, și numărul companiilor care vor beneficia de această măsură va crește”, a explicat Lucian Mușat.

Deputatul AUR Mugur Mihăescu a criticat hățișurile birocratice care pun piedici antreprenorilor românilor, reiterând că identificarea și susținerea soluțiilor sunt vitale pentru mediul de afaceri românesc.

„Atâtea și atâtea lucruri birocratice care te pun pe tine, ca antreprenor, să pierzi timp, să pierzi bani, să fii nevoit să dai o șpagă, să te fofilezi, să te descurci. Pentru că statul nu ți-a fost niciodată partener până acum. (…)

Suntem aici cu o singură dorință în inimă: voi sunteți statul, nu noi. Voi trebuie să fiți statul român. Iar noi nu trebuie să facem altceva decât să fim, în sfârșit, ceea ce își doresc antreprenorii de la noi: să fim purtătorii lor de cuvânt, ambasadorii lor în politici, în politica internă”, a declarat deputatul AUR, Mugur Mihăescu.