Avocatul Poporului ar putea bloca reformele de administrație ale lui Bolojan dacă sesizează CCR: „Ordonanța este în analiza noastră”
Avocatul Poporului analizează ordonanța de urgență adoptată de Guvern privind reforma administrației publice, care prevede reducerea cu 10% a posturilor din primării, consilii județene și alte instituții publice.
Renate Weber a precizat, potrivit presei, că instituția va anunța public decizia după finalizarea analizei și nu exclude sesizarea Curții Constituționale.
Avocatul Poporului analizează reforma lui Bolojan și nu exclude sesizarea CCR
„Deocamdată ordonanța este în analiza noastră. Când vom lua o decizie, ea va fi adusă la cunoștința publicului.”, a declarat Renate Weber.
Weber ar fi avut, săptămâna trecută, o întâlnire cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, însă Avocatul Poporului a respins orice legătură între această întrevedere și activitatea sa instituțională.
„Niciodată nu am discutat chestiuni care țin de îndeplinirea atribuțiilor Avocatului Poporului cu cineva din lumea politică. Deci nici acum. Nici cu domnul Grindeanu, nici cu altcineva.”, a subliniat Weber.
Reforma administrației centrale și locale aduce concedieri, reducerea sporurilor și reorganizarea structurilor
Reforma administrației centrale și locale vizează diminuarea cheltuielilor de personal cu 10% prin concedieri, reducerea sporurilor și reorganizarea structurilor.
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat că ordonanța include și măsuri de eficientizare, printre care reducerea numărului de consilieri din cabinetele demnitarilor.
„Se propune la nivel central și la nivel local o reducere semnificativă a numărului de membri în cabinetele demnitarilor, de la prim-ministru până la subsecretar de stat, la toate cabinetele aleșilor locali, de la primarul și președintele consiliului județean și primarul municipiului reședință de județ și prefect, până la viceprimarii de comună. Astăzi un ministru are dreptul la 4 consilieri în cabinet. După aprobarea ordonanței, numărul se reduce la 3”, a anunțat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.
