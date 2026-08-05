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Când va intra în serviciu avionul TAROM care poartă numele lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu

Mircea Lucescu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 aug. 2026, 15:46

Românii vor putea călători cu aeronava TAROM care poartă numele legendarului antrenor Mircea Lucescu odată cu extinderea flotei companiei, proces care continuă în această toamnă prin livrarea unui nou avion Boeing 737 MAX.

Potrivit reprezentanților TAROM, al doilea Boeing 737 MAX va intra în flota operatorului național la începutul lunii septembrie, iar alte două aeronave de același tip vor fi livrate în primăvara anului viitor.

Noile avioane sunt mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil și al costurilor de operare, făcând parte din programul de modernizare a flotei început de companie în 2023.

În anul următor, TAROM a semnat contractul de leasing pentru primele două aeronave Boeing 737 MAX 8, iar întregul proces de livrare este programat să se încheie până în 2027.

În semn de omagiu adus celui mai titrat antrenor din istoria fotbalului românesc, compania a decis ca prima aeronavă din această serie să poarte numele lui Mircea Lucescu, dispărut din viață la 7 aprilie 2026.

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