Momente de groază în Hunedoara. Un copil a fost salvat după ce tatăl său l-a amenințat cu un cutter

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 aug. 2026, 15:23

Un incident grav a avut loc în orașul Uricani, județul Hunedoara, unde un bărbat și-a amenințat copilul minor cu moartea în timp ce îl ținea în brațe și avea asupra sa un cutter. Autoritățile au intervenit de urgență pentru a preveni o tragedie.

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