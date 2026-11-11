CJI și 57 de organizații civile îl acuză pe Nicușor Dan de încălcarea drepturilor fundamentale ale jurnaliștilor

Publicat 11 nov. 2026, 14:31 Sursă ziare

Centrul pentru Jurnalism Independent a acuzat președintele Nicușor Dan de încălcarea libertății de exprimare după ce un jurnalist a fost interzis la conferințele de presă de la Cotroceni, o poziție susținută de alte 57 de organizații.

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