CJI și 57 de organizații civile îl acuză pe Nicușor Dan de încălcarea drepturilor fundamentale ale jurnaliștilor

Centrul pentru Jurnalism Independent a acuzat președintele Nicușor Dan de încălcarea libertății de exprimare după ce un jurnalist a fost interzis la conferințele de presă de la Cotroceni, o poziție susținută de alte 57 de organizații.
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a publicat miercuri, 11 noiembrie 2026, un comunicat în care îl acuză pe președintele României, Nicușor Dan, de încălcarea „articolelor 30 și 31 din Constituția României, care garantează libertatea de exprimare și libertatea de informare, deși el ar trebui să fie garantul acestor drepturi”.
O poziție comună a societății civile
Documentul este semnat nu doar de CJI, ci și de alte 57 de organizații ale societății civile și redacții. Acestea s-au unit pentru a exprima îngrijorarea față de modul în care a fost tratat accesul presei la instituțiile statului.
Motivul principal al acestei reacții este interdicția jurnalistului Ovidiu Vanghele, de la Centrul de Investigații Media, de a participa la conferințele de presă organizate la Palatul Cotroceni.
Organizațiile semnatare consideră că această măsură afectează direct drepturile fundamentale garantate de legea fundamentală.