Cod galben de vânt în Dobrogea. Ploi în mai multe regiuni din România

ANM a emis Cod galben de vânt în Dobrogea, cu rafale de până la 70 km/h. Sunt anunțate ploi și precipitații mixte la munte.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de vânt pentru Dobrogea, unde rafalele pot atinge viteze de 50–70 km/h. În același timp, mai multe regiuni din țară se vor confrunta cu ploi, intensificări ale vântului și precipitații mixte la munte.
Potrivit meteorologilor, fenomenele vor afecta în special județele Tulcea și Constanța, în timp ce vântul va sufla cu putere și în sudul Moldovei și estul Munteniei. Local, intensificări ale vântului sunt așteptate și în Banat și Crișana.
Informarea meteorologică vizează, de asemenea, precipitațiile moderate cantitativ și posibilitatea apariției lapoviței și a ninsorii la altitudini de peste 1.500 de metri. În aceste condiții, vremea se va menține rece, iar persoanele aflate în zonele vizate sunt sfătuite să urmărească actualizările și recomandările transmise de autorități.