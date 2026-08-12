Copilărie, credință și comuniune. Un preot din județul Brăila transformă vacanța de vară în amintiri de neuitat -FOTO

Un preot din județul Brăila aduce bucurie pe chipurile copiilor din parohia pe care o păstorește. Este vorba despre părintele Mihăiță Cimpoeșu, parohul Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Perișoru, care, în această vacanță de vară, le-a pregătit celor mici mai multe surpize și activități menite să îi apropie de Biserică, dar și un prilej de a descoperi împreună locuri și experiențe noi.
Orașul Brăila, descoperit prin ochii copiilor
Recent, părintele Mihăiță Cimpoeșu a însoțit 20 de copii din parohie într-o excursie în municipiul Brăila, organizată în cadrul programului eparhial „Vacanța din pridvorul Bisericii”.
Unul dintre cele mai apreciate momente a fost plimbarea pe Dunăre, la bordul vasului „Chira Chiralina”, unde copiii au putut admira frumusețea naturii. A urmat o plimbare pe Faleza Dunării și o oprire la Fântâna Cinetică, unul dintre reperele cunoscute ale Brăilei.
Excursia a avut și o importantă componentă culturală și duhovnicească prin vizitarea Catedralei „Nașterea Domnului”, Biserica Greacă și Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Ultimul popas a fost la Mănăstirea Lacu Sărat, unde copiii s-au închinat în biserică, au vizitat muzeul mănăstirii și s-au bucurat de o agapă frățească oferită de maicile mănăstirii.
Dincolo de obiectivele vizitate, excursia a avut și un scop important: acela de a-i ajuta pe copii să se bucure unii de ceilalți. Pe parcursul întregii zile, telefoanele au fost lăsate deoparte, iar locul lor a fost luat de dialog, voie bună, prietenie și experiențe trăite împreună.
Ateliere de pictură și activități interactive în curtea bisericii
Bucuria vacanței a continuat și în curtea bisericii din Perișoru, unde în perioada Postului Adormirii Maicii Domnului, aproximativ 30 de copii au participat la seri de comuniune și activități pregătite de preoteasa Diana Cimpoeșu.
Cei mici au luat parte la ateliere de pictură în stil mozaic, în cadrul cărora au realizat Sfinte Cruci, au confecționat brățări, au citit, au cântat și au participat la cateheze despre Sfinții Ocrotitori și Sfânta Cruce. Activitățile au fost însoțite și de momente de rugăciune: copiii s-au rugat la Paraclisul Maicii Domnului, s-au spovedit și s-au împărtășit cu Sfintele Taine.
Serile petrecute împreună au însemnat nu doar activități educative și duhovnicești, ci și multă voie bună. Gustările și dulciurile au completat întâlnirile, însă cele mai importante au rămas zâmbetele, prietenia și bucuria de a fi împreună.
În perioada următoare, copiii din Perișoru vor participa la Prohodul Maicii Domnului, contribuind prin glasurile lor la frumusețea slujbei.