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Actualitate· 1 min citire
Bilanț cumplit după cutremurul din Columbia. 224 de morți și oameni prinși sub dărâmături
Cutremur Columbia
Cutremurul puternic care a lovit vestul Columbiei a provocat o adevărată tragedie. Bilanțul a ajuns la 224 de morți, iar sute de persoane sunt în continuare date dispărute, în timp ce echipele de intervenție caută supraviețuitori printre clădirile prăbușite.
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