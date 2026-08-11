Scenarii-șoc după oprirea producției la Cernavodă: probleme în asigurarea consumului fără întreruperi, prețurile pot sări în aer - expert în energie

Oprirea totală a producției la Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă echivalează cu pierderea uneia dintre cele mai importante surse interne de energie. Într-o astfel de situație, problema de moment este dacă mai poate fi asigurat necesarul de alimentare, fără limitări controlate în industrie și chiar deconectarea unor consumatori. Pe termen mai lung, prețul comercial al energiei poate crește spectaculos, cu efecte în lanț devastatoare, explică expertul în energie Dumitru Chişaliță.
Dacă Reactorul 2 se închide, România pierde aproape instantaneu aproximativ 700 MWh de producție continuă și ieftină, adică în jur de 10% din consumul curent. Impactul asupra prețurilor va depinde decisiv de modul opririi: anticipată sau accidentală, se arată într-o analiză realizată de Dumitru Chisăliță pentru Asociația Energia Inteligentă.
Reducerea consumului, pericol pe termen lung pentru economie
Un mix sugerat pentru compensarea acestui gol ar fi creșterea importurilor cu 300–400 MWh, în paralel cu reducerea a 200–300 MWh din consumul industrial și cu alți 50–100 MWh din consumul comercial și public.
Chiar dacă prețul energiei poate fi ținut jos prin reducerea consumului, costul economic total poate crește. Prin limitarea producției apar riscuri de șomaj tehnic sau disponibilizări, creșterea importurilor și reducerea activității comerciale.
Impact asupra ofertelor pentru populație
Oprirea Reactorului 2 ar afecta imediat și ofertele pentru următoarele 12 luni, mai ales dacă durata opririi este incertă.
Pentru un preț angro de 620–700 lei/MWh, aferent unui profil apropiat consumului real, se estimează că prețul final ofertat consumatorului casnic în perioada septembrie 2026–septembrie 2027 va fi de 1,40–1,62 lei/kWh, TVA inclus, în funcție de furnizor și zona de distribuție.
Estimarea pe categorii
Oferte foarte competitive / producători integrați: 1,25–1,40 lei/kWh
Ofertele dominante ale pieței: 1,48–1,56 lei/kWh
Oferte prudente, cu primă mare de risc: 1,60–1,75 lei/kWh
Estimarea presupune că tarifele reglementate nu cresc substanțial în 2027 și că nu apare un nou șoc major — oprirea prelungită a Reactorului 2, o iarnă foarte rece sau menținerea permanentă a importurilor la un nivel ridicat. Într-un asemenea scenariu, ofertele pot trece de 1,65–1,75 lei/kWh.
Pentru comparație, în prezent, palierul prețurilor pentru energia electrică livrată consumatorilor casnici variază în intervalul de 1,03–1,56 lei/kWh.