Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 28% în iulie; electricele și plug-in hybrid au crescut puternic

Publicat 11 aug. 2026, 13:10 Sursă realitatea.net

Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 28,2% în luna iulie 2026 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, la 11.633 de unităţi, însă piaţa maşinilor electrificate a continuat să crească, potrivit unei analize realizate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), pe baza datelor publicate de Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI).

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