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Actualitate· 2 min citire
Tragedie pe o șosea din Brăila: doi morți și mai mulți răniți după o depășire. Trei mașini, aruncate în afara carosabilului
Accident în Brăila
Publicat11 aug. 2026, 07:39
SursăRealitatea.net
Două persoane au murit, iar alte cinci au fost rănite, luni seara, într-un accident produs pe DJ 221, în județul Brăila. Coliziunea a avut loc în jurul orei 18:20, iar alerta la 112 a fost transmisă automat de sistemul eCall.
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