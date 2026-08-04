Daniel Udrescu: Dunărea are un debit scăzut pentru că barajele au avut prioritate

Publicat 4 aug. 2026, 09:31 Actualizat 4 aug. 2026, 09:37

În amonte, s-au construit zeci de baraje și hidrocentrale. Ele acumulează debitul Dunării. Nu există un recensământ al bazinului hidrografic al Dunării. Nu avem un management hidrografic al bazinului Dunării. Avem centrale nucleare care se opresc pentru că nu există un cadru reglementat. Europa a ignorat situaţiile critice energetice cauzate de secetă. A ignorat mixul de termocentrale, hidrocentrale, eolienne si solare. Nu avem legislaţie la nivel European.

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