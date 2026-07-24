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Cutremurele din Venezuela au provocat pagube de aproape 20 de miliarde de dolari. Reconstrucția ar putea costa de două ori mai mult

Venezuela

Venezuela

Realitatea de Braila
Scris deRealitatea de Braila
Publicat24 iul. 2026, 10:57
SursăRealitatea.net

Pagubele provocate de cele două cutremure care au lovit Venezuela în luna iunie sunt estimate la aproximativ 20 de miliarde de dolari, potrivit unei evaluări preliminare publicate de Banca Mondială. Instituția avertizează că refacerea țării va fi dificilă fără investiții rapide și consistente.

„Cutremurul a provocat daune materiale directe estimate la 19,6 miliarde de dolari, o cifră uluitoare pentru orice economie și care necesită o reacție coordonată. Fără investiții suplimentare în timp util, impactul negativ asupra capacității de producție și a nivelului de trai va încetini procesul de redresare”, a declarat Susana Cordeiro Guerra, vicepreședinta Băncii Mondiale pentru America Latină și Caraibe.

Costurile reconstrucției ar putea fi mult mai mari

Estimarea de 19,6 miliarde de dolari include doar pagubele materiale directe. Nu au fost luate în calcul lucrările de consolidare, modernizarea clădirilor și îndepărtarea resturilor, iar aceste costuri ar putea ajunge la o valoare de două ori mai mare decât cea necesară pentru simpla înlocuire a construcțiilor distruse, notează Reuters.

Banca Mondială avertizează că ritmul reconstrucției va influența direct revenirea economiei. În lipsa unor investiții publice și private mai mari, PIB-ul și capacitatea de producție ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea cutremurelor cel puțin până în 2036.

Peste 5.000 de oameni au murit

Cele două seisme, cu magnitudinile de 7,2 și 7,5, s-au produs pe 24 iunie, la doar câteva secunde distanță. Peste 5.000 de persoane au murit, iar aproape 17.000 au fost rănite.

Cutremurele au distrus locuințe, clădiri publice și mai multe elemente de infrastructură. Un oficial al Organizației Națiunilor Unite a avertizat că bilanțul ar putea ajunge la 10.000 de morți, deoarece numeroase persoane ar fi încă prinse sub dărâmături.

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