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Economie· 1 min citire
Prețurile la carburanți continuă să crească. Benzina și motorina, tot mai scumpe
Prețurile la carburanți
Prețurile la carburanți continuă să crească în România, pe fondul scumpirii petrolului pe piețele internaționale și al reducerii livrărilor de țiței din Kazahstan. Benzina se vinde în prezent cu un preț mediu de 8,93 lei/litru, în timp ce motorina a ajuns la 9,74 lei/litru.
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