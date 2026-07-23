Câți bani are, în medie, un român în conturi. Suma este de opt ori mai mică decât în Germania

România continuă să fie mult în urma marilor economii europene atunci când vine vorba despre economiile populației. Cele mai recente date Eurostat arată că, raportat la numărul de locuitori, unui român îi revin în medie puțin peste 5.000 de euro din numerarul și depozitele bancare deținute de gospodării.
Prin comparație, în Germania media depășește 41.000 de euro pe locuitor, în Franța trece de 30.000 de euro, iar în Italia se apropie de 27.000 de euro.
Aproape 96 de miliarde de euro în numerar și depozite
Potrivit celor mai recente date anuale publicate de Eurostat, gospodăriile din România dețineau, la finalul anului 2024, aproximativ 95,9 miliarde de euro în numerar și depozite bancare. Raportată la populația țării, această sumă înseamnă puțin peste 5.000 de euro pentru fiecare locuitor.
Diferențele față de statele din vestul Europei sunt însă considerabile. În Germania, gospodăriile aveau numerar și depozite în valoare totală de aproximativ 3.482 de miliarde de euro, echivalentul a aproape 42.000 de euro pe locuitor. În Franța, media depășea 30.000 de euro, iar în Italia se apropia de 27.000 de euro.
Aceste valori reprezintă o medie statistică și nu reflectă suma aflată în contul fiecărui cetățean.
Calculul ia în considerare întreaga populație, inclusiv copiii și persoanele care nu au economii, dar și depozitele consistente ale persoanelor cu venituri și averi ridicate. Din acest motiv, media nu descrie situația financiară a fiecărei gospodării din România.
De ce economisesc românii mai puțin
Una dintre explicațiile diferenței față de statele occidentale este nivelul mai redus al veniturilor disponibile. Deși veniturile gospodăriilor din România au crescut semnificativ în ultimele două decenii, acestea rămân sub nivelul celor din economiile dezvoltate.
În același timp, inflația, creșterea costurilor cu utilitățile și alimentele au redus sumele pe care multe familii le-ar fi putut pune deoparte.
Datele Eurostat mai arată că, în 2024, România s-a aflat printre statele cu o rată negativă de economisire a gospodăriilor. Asta înseamnă că, per ansamblu, cheltuielile au depășit veniturile disponibile, iar o parte dintre gospodării au fost nevoite să consume economii mai vechi sau să apeleze la împrumuturi.
Averea românilor este concentrată în locuințe
Chiar dacă activele financiare sunt mai reduse, România se află printre statele europene cu cele mai ridicate rate de proprietate asupra locuințelor.
În 2024, aproximativ 94% dintre români locuiau într-o casă sau într-un apartament aflat în proprietatea gospodăriei din care făceau parte, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană.
Astfel, cea mai mare parte a averii familiilor este reprezentată de locuințe și nu de depozite bancare, acțiuni, fonduri de investiții sau alte active financiare. Deși casa sau apartamentul reprezintă un bun valoros, acesta nu poate fi transformat rapid în lichidități atunci când apar cheltuieli neprevăzute.
Un german are de peste opt ori mai multe economii
Raportat la populație, gospodăriile din Germania dețin de peste opt ori mai mulți bani în numerar și depozite decât cele din România. Diferența este de peste șase ori față de Franța și de peste cinci ori comparativ cu Italia.
Un nivel mai ridicat al economiilor oferă o protecție mai mare în cazul pierderii locului de muncă, al unor probleme medicale sau al perioadelor cu scumpiri accentuate. Totodată, permite investiții mai ușoare și reduce dependența de credite.
Pentru multe familii din România, constituirea unui fond de rezervă care să acopere câteva luni de cheltuieli rămâne însă dificilă, în condițiile în care o mare parte din venituri este direcționată către rate, utilități, alimente și transport.