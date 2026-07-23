Salariul minim, anulat de inflația de 10,4%: românii pierd lunar până la 500 de lei

Scumpirile din ultima perioadă au redus puterea de cumpărare a românilor, iar creșterea salariului minim de la începutul lunii a fost aproape anulată de inflație. Cele mai recente analize arată că oamenii pierd lunar între 100 și 500 de lei din cauza prețurilor tot mai mari, conform Realitatea PLUS.
În același timp, salariul mediu a scăzut, iar pensia medie rămâne sub valoarea coșului minim de consum. Sindicatele cer ca salariul minim brut să ajungă anul viitor la cel puțin 5.000 de lei. Aproximativ 1,8 milioane de români plătiți cu salariul minim au primit o creștere netă de doar 125 de lei. Inflația a ajuns însă la 10,4%, ceea ce înseamnă că banii în plus sunt absorbiți rapid de scumpirea alimentelor, facturilor și serviciilor. Majorarea salariului minim a venit și cu reducerea sumei scutite de taxe, de la 300 la 200 de lei. Din acest motiv, creșterea resimțită efectiv de angajați este mai mică decât arată valoarea brută.
Sindicatele cer un salariu minim de 5.000 de lei
Reprezentanții sindicatelor susțin că salariul minim brut ar trebui să ajungă anul viitor la cel puțin 5.000 de lei. Ei spun că această creștere este necesară pentru a recupera măcar o parte din puterea de cumpărare pierdută.
În lipsa unei majorări mai consistente, angajații cu venituri mici vor continua să fie afectați cel mai puternic de inflație. Pentru mulți dintre ei, cheltuielile de bază consumă deja aproape întregul salariu. Ultimele date ale Institutului Național de Statistică arată că salariul mediu a scăzut cu cel puțin 160 de lei. Reducerea vine într-o perioadă în care prețurile continuă să crească, iar oamenii trebuie să cheltuiască mai mult pentru aceleași produse.
Pensia medie se află și ea sub valoarea coșului minim de consum. Pensionarii sunt astfel obligați să reducă din cumpărături sau să renunțe la alte cheltuieli pentru a putea plăti alimentele, medicamentele și facturile.
Veniturile ar putea rămâne înghețate și anul viitor
Rămâne de văzut dacă viitorul Guvern va decide indexarea pensiilor și salariilor. În cazul în care veniturile nu vor fi majorate, acesta ar fi al treilea an consecutiv în care ele rămân înghețate. Sindicatele avertizează că o nouă amânare ar adânci pierderea puterii de cumpărare. În condițiile unei inflații ridicate, veniturile nemajorate valorează tot mai puțin de la o lună la alta.