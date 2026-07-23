Stadiul fizic al construcției întregului Drum Expres Brăila - Galați a ajuns la aproape 97%

Publicat 23 iul. 2026, 14:51 Sursă realitatea.net

Stadiul fizic al construcției întregului Drum Expres Brăila - Galați (DEx6) a ajuns la aproape 97%, însă vremea nefavorabilă a împiedicat montarea unui nou segment de tablier la podul peste râul Siret, a notat, joi, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

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