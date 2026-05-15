Donald Trump avertizează Iranul: „Răbdarea mea se apropie de sfârșit”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis un avertisment ferm Iranului, afirmând că răbdarea sa se apropie de final, pe fondul tensiunilor tot mai mari din Strâmtoarea Ormuz și al blocajului negocierilor privind programul nuclear iranian.

Potrivit Casei Albe, Trump și președintele chinez Xi Jinping ar fi discutat la Beijing despre necesitatea menținerii deschise a rutelor maritime din Strâmtoarea Ormuz.

În acest context, Iranul ar fi restricționat accesul în zonă ca reacție la atacurile americano-israeliene începute la finalul lunii februarie, ceea ce a generat perturbări majore pe piața globală a energiei. China, principalul cumpărător de petrol iranian, are relații economice strânse cu Teheranul.

Statele Unite au suspendat luna trecută atacurile asupra Iranului, dar au intensificat presiunea prin măsuri care vizează porturile iraniene. În același timp, discuțiile diplomatice pentru încheierea conflictului au intrat în impas, după ce Iranul a refuzat să renunțe la programul său nuclear și la stocurile de uraniu îmbogățit.

„Nu voi mai avea multă răbdare”, a declarat Donald Trump într-un interviu difuzat la Fox News. „Ar trebui să ajungă la un acord.”

Referindu-se la problema stocului de uraniu îmbogățit, Trump a sugerat că o eventuală preluare a acestuia de către Statele Unite ar avea mai degrabă o miză simbolică.

„Nu cred că este necesar, decât din punct de vedere al relaţiilor publice. De fapt, mă simt mai bine dacă îl am. Dar cred că este mai mult o chestiune de relaţii publice decât orice altceva”, a afirmat liderul de la Casa Albă.