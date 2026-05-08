Zelenski: „Nu există încetare a focului”. Ucraina raportează atacuri masive cu drone

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, acuză Rusia că nu respectă armistițiul unilateral anunțat de Moscova cu ocazia zilei de 9 Mai, susținând că în timpul nopții au avut loc atacuri masive cu drone.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, Zelenski a afirmat că nu există nicio dovadă că Rusia ar încerca, măcar simbolic, să reducă intensitatea conflictului.

„Din partea rusă nu a existat nici cea mai mică încercare de încetare a focului pe front. Ucraina va răspunde în același mod”, a transmis liderul de la Kiev. Potrivit acestuia, forțele ruse ar fi lansat peste 850 de drone în timpul nopții, într-un nou val de atacuri asupra teritoriului ucrainean.

Armata ucraineană a anunțat că a reușit să doboare 56 de drone în afara zonelor de front, în timp ce restul atacurilor au fost înregistrate pe întreg teritoriul țării.

De cealaltă parte, Ministerul Apărării din Rusia susține că armata rusă a interceptat și distrus 264 de drone ucrainene în aceeași perioadă. Potrivit Moscovei, aparatele au fost doborâte în mai multe regiuni, inclusiv în zona capitalei, în intervalul 00:00–07:00, ora locală și a României.

Cele două părți se acuză reciproc de încălcarea armistițiului, pe fondul intensificării confruntărilor aeriene din ultimele zile.