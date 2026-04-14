Drone detectate în apropierea spațiul aerian românesc, în urma unor atacuri în Ucraina. RO-Alert, emis în Tulcea

Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că, în urma unor atacuri desfășurate de forțele ruse în Ucraina, mai multe drone au fost detectate în apropierea graniței cu România. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.

”În dimineaţa zilei de marţi, 14 aprilie, forţele ruse au reluat atacurile cu drone asupra obiectivelor civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea. Ca urmare a detectării unei grupări de drone care evolua în apropierea spaţiului aerian al României (nord de Vâlcove), Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 03.48, un mesaj RO-Alert”, informează, marți dimineață, MApN într-o informare de presă.

F-16 ridicate de la sol pentru misiuni de supraveghere

Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziţii de tragere.

Nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 4.45.

MApN precizează că a informat şi informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea.