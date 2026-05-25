După semnalele despre un acord cu Iranul, Trump pune frână negocierilor: „Fără grabă”

Donald Trump a transmis prin mai multe mesaje publicate online că administrația americană continuă dialogul cu Iranul și susține că negocierile evoluează într-o direcție pozitivă. Liderul de la Casa Albă a insistat însă că nu va accepta compromisuri pe care le consideră dezavantajoase pentru Statele Unite.

„Spre deosebire de cei care au fost înaintea mea, eu nu închei acorduri proaste”, a transmis Trump. Deși în ultimele zile a lăsat impresia că o înțelegere între Washington și Teheran ar putea fi aproape, președintele american și-a moderat ulterior mesajul și a precizat că echipa sa de negociatori nu trebuie să grăbească finalizarea discuțiilor.

Surse de la Casa Albă au declarat pentru presa americană că un acord nu este încă iminent, însă negocierile au avansat și există progrese importante între cele două părți.

Potrivit Reuters, Iranul ar fi acceptat, în principiu, să renunțe la rezervele de uraniu îmbogățit, element considerat esențial pentru dezvoltarea armelor nucleare.

Totodată, informațiile apărute în presa internațională indică faptul că Teheranul ar putea permite din nou circulația maritimă prin Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic esențial pentru comerțul și transportul de energie la nivel mondial.

În schimb, Statele Unite ar urma să reducă presiunea economică asupra Iranului, inclusiv prin eliminarea blocadei aplicate unor porturi iraniene și prin relaxarea anumitor sancțiuni.

Oficialii americani susțin însă că discuțiile continuă și că o eventuală înțelegere va fi semnată doar în condițiile considerate favorabile pentru Washington.