Advertising
Actualitate· 1 min citire
Investiție de peste 67 milioane de euro: CFR Călători modernizează 42 de vagoane prin PNRR
Locomotivă CFR
CFR Călători a încheiat contractele pentru modernizarea a 42 de vagoane de călători, în cadrul unui proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Lucrările au fost realizate în parteneriat cu compania Electroputere VFU Pașcani.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 18:48Furtună violentă în Târgoviște: acoperiș smuls de vânt a lovit o persoană pe stradă
- 17:52Escrocherie de zeci de mii de lei: elevi și profesori păcăliți cu o cazare inexistentă
- 16:24Iranul contrazice informațiile din SUA: „Nu există nicio întâlnire programată în această săptămână”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Braila și pe Google News