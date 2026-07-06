Jude Bellingham a impresionat o lume întreagă! Gestul făcut pentru un jurnalist în scaun cu rotile a devenit viral

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 iul. 2026, 17:14

Campionatul Mondial oferă nu doar dueluri spectaculoase pe teren, ci și momente care depășesc granițele sportului. Un astfel de episod l-a avut în prim-plan pe Jude Bellingham, care a impresionat printr-un gest de respect și empatie după victoria Angliei din șaisprezecimile competiției.

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