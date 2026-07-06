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Actualitate· 1 min citire
Mare atenție, șoferi! Restricții de trafic pe podul suspendat peste Dunăre de la Brăila
Restricții pentru șoferi
Publicat6 iul. 2026, 15:13
Actualizat6 iul. 2026, 15:14
Sursărealitatea.net
Traficul pe Podul Suspendat peste Dunăre va fi restricționat în perioada 6–10 iulie, pentru desfășurarea unor lucrări de asfaltare. Anunțul a fost făcut luni de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău, care le recomandă șoferilor să conducă prudent.
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