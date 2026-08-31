MApN a făcut bilanțul: 11 incidente cu drone într-o săptămână. O dronă a intrat confirmat în spațiul aerian al României

Publicat 31 aug. 2026, 13:18 Sursă Realitatea.net

Ministerul Apărării Naționale a raportat 11 situații legate de drone, înregistrate în intervalul 24–30 august, pe fondul atacurilor rusești asupra infrastructurii din Ucraina. Într-unul dintre cazuri, o dronă a pătruns confirmat în spațiul aerian al României.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre MApNdroneRomaniaspatiu aerian