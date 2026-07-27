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Nou mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea. Oamenii, sfătuiți să se adăpostească în beciuri

Nou mesaj Ro-Alert

Nou mesaj Ro-Alert

Scris deStoica Marian
Publicat27 iul. 2026, 10:09
Sursărealitatea.net

Autoritățile au emis luni, 27 iulie, un nou mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona de nord a județului Tulcea, după apariția unui posibil pericol din spațiul aerian.

Oamenii au fost avertizați că există riscul căderii unor obiecte și au fost sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau în alte spații sigure.

Mesajul a fost transmis la ora 08:47

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea au anunțat că mesajul RO-Alert a fost transmis luni dimineață, la ora 08:47.

Locuitorii din zona vizată sunt îndemnați să respecte recomandările autorităților și să evite deplasările în aer liber pe durata alertei.

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