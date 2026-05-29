O dronă s-a prăbușit pe un bloc din Galați și a explodat. MApN a confirmat că este o dronă rusească Geran 2 - VIDEO

Sursă: realitatea.net

O dronă provenită din zona de conflict a Ucrainei s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați și a explodat, provocând un incendiu. Autoritățile au activat pentru o perioadă de timp PLANUL ROȘU de intervenție și au emis mesaje RO-Alert. Două persoane au fost rănite ușor și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Ministerul Apărării Naționale a confirmat că, în timpul atacurilor asupra infrastructurii ucrainene, o dronă a pătruns pe teritoriul României și a fost urmărită pe radar până deasupra Galațiului, unde i s-a pierdut urma.

AMĂNUNTE PE REALITATEA.NET

Alerta s-a dat în jurul orei 1.53. potrivit publicației locale Viața Liberă.

Momentul exploziei.

UPDATE 7:10 — Cristian Popovici, șeful Direcției de Relații Publice a MApN, a confirmat, la Realitatea Plus, că după analiza resturilor dronei prăbușite la Galați s-a constatat că este vorba de un model rusesc, Geran‑2.

UPDATE 7: 00 - Starea răniților - Femeie 52, arsura plantara gr1-2 bilateral și escoriatii, la spitalul județean. Copil 14 ani, spitalul pediatrie. Stabili, conștienți.

UPDATE 5.45 - Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat, a anunțat Departamentul pentru Situații de Urgență. Autoritățile au identificat o locație pentru cazarea temporară a locatarilor, însă la acest moment nu sunt persoane relocate.

DSU precizează că pentru siguranța cetățenilor, forțele MAI, MAPN și echipele specializate ale SRI sunt în continuare la fața locului și continuă verificările.

STIREA INITIALĂ

Căderea dronei a fost anunțată printr-un mesaj Ro-Alert, emis în jurul orei 1,53. Un aparat de zbor a căzut pe un bloc din zona Stirex, a lovit un apartament aflat la ultimul etaj al imobilului.

Incidentul a fost deja confirmat de ISU Galați, care a trimis la fața locului mai multe echipaje.

”În urmă cu puțin timp, în municipiul Galați, o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10. La fața locului intervin forțe și mijloace ale ISU Galați pentru limitarea efectelor incidentului și securizarea zonei, sprijinite de alte efective ale MAI și echipe specializate ale SRI. Două persoane care se aflau în apartamentul incendiat s-au autoevacuat”, a transmis ISU Galați.

Intervin, de asemenea, echipaje de poliție și de la Ambulanță și SMURD, find așteptate forțele speciale pentru intervenție în astfel de situații de la SRI și Armată.

UPDATE: 2:41. Serviciul Judeţean de Ambulanţă (SAJ) Galați a confirmat, în urmă cu puțin timp, pentru "Viața liberă", faptul că două persoane au nevoie de îngrijiri de medicale. Conform directorului SAJ Galați, Daniela Enciu, este vorba despre o femeie cu arsuri de gradul I și de un băiat de 14 ani, care ar fi suferit un atac de panică. Ambii primesc îngrijiri medicale și vor fi transportați la spital.

UPDATE 3:19: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) a transmis concluziile primelor cercetări ale pirotehniștilor de la SRI la fața locului, care indică faptul că nu mai există risc de explozie.

Din imobilul afectat au fost evacuate ori s-au autoevacuat circa 70 de persoane.

UPDATE: 3,57 - Ministerul Apărării Naționale (MApN) tocmai a confirmat faptul că mai multe drone rusești au fost lansate în această noapte în zona de graniță, una pătrunzând în spațiul aerian al Românei. Aparatul nu ar fi fost distrus, ci doar urmărit,

”În cursul nopții de 28 spre 29 mai, Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Una dintre aceste drone a intrat în spațiul aerian al României, fiind urmărită de radare până în zona de sud a municipiului Galați și s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe, impactul fiind urmat de un incendiu. Două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, la ora 1.19, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române. Piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea instituirii măsurilor de alertare a populației. În acest context, au fost transmise mesaje RO-Alert pentru județele Tulcea, Galați și Brăila. Situația este în dinamică și vom reveni cu informații și date oficiale pe măsură ce vor fi disponibile”, a transmis MApN.

De la începutul războiului, au fost înregistrate peste 90 de atacuri ruseşti asupra teritoriului ucrainean în proximitatea graniţei României, 28 de pătrunderi ale unor drone ruseşti în spaţiul aerian naţional şi 47 de situaţii cu fragmente identificate pe teritoriul României.

De la începutul anului, s-au înregistrat deja 32 astfel de atacuri, iar formațiuni de poliţie aeriană au fost ridicate de 23 de ori. Cazul de la Galaţi este cel mai grav.