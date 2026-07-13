Paradox european: în timp ce pregătește interdicția, UE a plătit aproape 6 miliarde de euro pentru gazul Rusiei

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 iul. 2026, 17:18

Uniunea Europeană a rămas cel mai important cumpărător al gazului natural lichefiat (GNL) provenit din proiectul rusesc Yamal LNG în primele șase luni ale anului 2026, potrivit unui raport al organizației Urgewald, bazat pe date furnizate de compania de analiză Kpler.

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