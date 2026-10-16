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Péter Magyar: Ungaria va oferi ajutor diplomatic pentru o pace durabilă în Ucraina

Peter Magyar, Volodimir Zelenski

Peter Magyar, Volodimir Zelenski

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Scris deIonuț Nichita
Publicat16 oct. 2026, 16:52
Sursănewsweek

Péter Magyar a declarat că a discutat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Bruxelles despre reconstruirea relațiilor bilaterale, drepturile maghiarilor din Transcarpatia și necesitatea unei soluții diplomatice pentru războiul rus.

Întâlnirea bilaterală a avut loc la Bruxelles, în cadrul căreia liderii celor două state au analizat situația politică și economică dintre Budapesta și Kiev. Premierul ungar a transmis solidaritatea sa față de agresiunea rusă, menționând că conflictul durează de aproape cinci ani.

Am avut o întrevedere față în față, la Bruxelles, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Am salutat acordul politic încheiat între Ungaria și Ucraina privind consolidarea drepturilor minorității maghiare din Transcarpatia

— a transmis Péter Magyar, premierul Ungariei, într-un mesaj publicat pe Facebook Péter Magyar

Potrivit șefului guvernului ungar, o parte importantă a discuțiilor a vizat situația comunității maghiare din Transcarpatia. Cei doi lideri au considerat adoptarea de către Parlamentul ucrainean a legislației privind educația minorităților și începerea aplicării acesteia drept un prim pas către restabilirea încrederii.

Magyar a apreciat și decizia din septembrie a Parlamentului Ucrainei, prin care s-a recunoscut că între 1944 și 1946 au fost comise crime împotriva maghiarilor din Transcarpatia prin trimiterea la muncă forțată și deportări în masă.

L-am asigurat pe președintele ucrainean de întreaga mea solidaritate în fața agresiunii ruse inumane împotriva țării sale, care durează deja de aproape cinci ani

— a scris Péter Magyar Péter Magyar

În mesajul său, Magyar a subliniat că este în interesul ambelor țări ca relațiile politice și economice să fie așezate pe baze noi. Dialogul va continua la nivel ministerial, cu atenție acordată situației minorităților din cele două state.

Am spus că Ungaria este pregătită să ofere ajutor, prin toate mijloacele diplomatice posibile, pentru obținerea cât mai rapidă a unei încetări a focului și pentru instaurarea unei păci durabile

— a precizat Péter Magyar Péter Magyar
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