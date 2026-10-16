Péter Magyar: Ungaria va oferi ajutor diplomatic pentru o pace durabilă în Ucraina

Publicat 16 oct. 2026, 16:52 Sursă newsweek

Péter Magyar a declarat că a discutat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Bruxelles despre reconstruirea relațiilor bilaterale, drepturile maghiarilor din Transcarpatia și necesitatea unei soluții diplomatice pentru războiul rus.

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