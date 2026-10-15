Platforma X a lui Elon Musk a suspendat 13.000 de conturi asociate cu Iranul, Rusia și China, înaintea alegerilor din SUA

Platforma de socializare X a anunțat suspendarea a peste 13.000 de conturi asociate cu trei presupuse operațiuni de influență străină, legate de Iran, Rusia și China.
Potrivit companiei, rețelele ar fi urmărit să influențeze dezbaterea politică din Statele Unite înaintea alegerilor intermediare programate pentru 3 noiembrie 2026, prin publicarea și amplificarea unor mesaje politice folosind conturi false.
Conturi false folosite pentru amplificarea mesajelor politice
Potrivit echipei de Afaceri Guvernamentale a platformei X, conturile suspendate erau utilizate pentru a distribui conținut despre politica americană și pentru a crește artificial vizibilitatea anumitor mesaje.
Postările vizau candidați și personalități publice din întregul spectru politic american, fără a se limita la o singură tabără.
Compania a precizat că a identificat rețelele prin verificări și investigații proactive, menite să detecteze comportamente coordonate care încalcă regulile privind autenticitatea conturilor și activitatea pe platformă.
X nu a precizat câte conturi erau legate de fiecare țară
Deși a asociat cele trei presupuse operațiuni cu Iranul, Rusia și China, platforma nu a oferit o defalcare a celor peste 13.000 de conturi în funcție de țara de origine.
De asemenea, compania nu a publicat detalii complete despre persoanele sau organizațiile care ar fi coordonat rețelele și nici despre impactul concret al acestora asupra dezbaterii politice din Statele Unite.
Prin urmare, informațiile comunicate de X indică existența unor activități suspectate de influență străină, fără a clarifica amploarea efectelor asupra publicului american.
Platforma anunță măsuri suplimentare înaintea alegerilor
X a transmis că va continua să monitorizeze activitatea de pe platformă în timpul campaniei electorale și după scrutin.
Măsurile anunțate includ aplicarea regulilor împotriva informațiilor înșelătoare despre procedurile de vot, a tentativelor de descurajare a participării la alegeri și a mesajelor care pot intimida alegătorii.
Alegerile intermediare din 3 noiembrie vor stabili controlul asupra Congresului american, unde republicanii încearcă să își păstreze majoritățile în Camera Reprezentanților și în Senat. Rezultatul scrutinului va reprezenta și un indicator al sprijinului de care beneficiază președintele Donald Trump în a doua parte a mandatului său.
O eventuală victorie a democraților în una sau în ambele camere ar putea îngreuna promovarea agendei prezidențiale și ar putea deschide calea unor noi anchete parlamentare.
Suspendarea celor peste 13.000 de conturi se înscrie în eforturile platformei de a limita activitățile coordonate suspectate că urmăresc influențarea dezbaterii publice înaintea scrutinului american.