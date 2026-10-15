Platforma X a lui Elon Musk a suspendat 13.000 de conturi asociate cu Iranul, Rusia și China, înaintea alegerilor din SUA

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 oct. 2026, 15:44

Platforma de socializare X a anunțat suspendarea a peste 13.000 de conturi asociate cu trei presupuse operațiuni de influență străină, legate de Iran, Rusia și China.

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