Prognoza meteo. Vreme închisă și precipitații mixte în vest și centru

Vremea va fi în general închisă

Astăzi, vremea va fi în general închisă, iar mai ales în sud și sud-est valorile de temperatură vor crește față de ziua precedentă. În Banat, Crișana și Maramureș vor fi precipitații mixte (ploi, lapoviță și local ninsoare ziua și mai ales ninsori cu depunere de strat de zăpadă noaptea), în Transilvania și pe arii restrânse în Moldova, vor fi mai ales ploi ziua și trecător lapoviță și ninsoare noaptea, iar în celelalte regiuni local va ploua.

La munte se vor semnala precipitații mixte, iar la altitudini în general de peste 1700 m vor fi mai ales ninsori și se va depune strat de zăpadă. Izolat vor fi cantități de apă de 10...20 l/mp. Local vor fi depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sud-est și pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între -1 și 11 grade, cu valori mai ridicate, de până la 15...17 grade în sud-estul Munteniei și în Dobrogea, iar cele minime se vor situa între -4 și 6 grade, de asemenea mai ridicate în Dobrogea. Pe arii restrânse se va semnala ceață.

În București, valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale. Cerul va fi mai mult noros și trecător se vor semnala ploi slabe sau burniță. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea minimă va fi de 2...3 grade. Mai ales dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

Sursa: Newsinn